In einem Interview spricht Armored Saint-Sänger John Bush darüber, dass selbst die bekanntesten Musiker ein Produkt äußerer Einflüsse sind.

In einem Interview mit The Plowzone Radio Show anlässlich des neuen Armored Saint Albums erzählte der Ex-Anthrax- und aktuelle Armored Saint-Sänger John Bush, dass es normal sei, sich als Musiker von anderen Musikern und ihren Werken beeinflussen zu lassen. Das Gesprächsthema kam auf, als der Reporter Scott Reece das Akronym "BISC" in den Raum warf, das sich aus den englischen Wörtern "borrow" (borgen), "imitate" (imitieren), "steal" (klauen) und "copy" (kopieren) zusammensetzt. Viele Einflüsse "All das trifft zu", bestätigte Bush. "Sogar Mick Jagger hat einmal gesagt, dass nichts unter der Sonne neu ist. So etwa in der Art. Und er ist…