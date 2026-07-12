Randy Blythe ist ein ganz schön cooler Hund: Das Lamb Of God-Organ hat sich aus Solidarität mit einem krebskranken Fans die Birne rasiert.

Randy Blythe hat erneut bewiesen, dass er sein Herz am rechten Fleck hat. Und zwar hat der Frontmann von Lamb Of God vergangenes Wochenende beim Welcome To Rockville-Festival in Daytona Beach, Florida eine coole Aktion vollführt und es dabei extrem menscheln lassen. So schloss sich der Schreihals — mittels der Living the Dream Foundation — mit dem weiblichen Fan Jessyca kurz, welche an Brustkrebs im vierten Stadium laboriert, und ließ sich aus Solidarität von ihr hinter der Bühne den Schädel rasieren. Altruismus Des Weiteren ist im zugehörigen Video zu sehen, wie Jessyca beim Welcome To Rockville-Auftritt von Lamb Of God…