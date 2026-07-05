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Black Sabbitch live in Dortmund 26.11.2026

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Künstler: Black Sabbitch

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Voivod: Nächstes Album erinnert an einen Film-Soundtrack
Voivod live, Roadburn 2011
Voivod haben derzeit mehrere Eisen im Feuer. Neben einem Konzeptalbum arbeitet die Band an einem Videospiel, das schon bald erscheinen soll.
Bei Voivod geht es derzeit drunter und drüber – im positiven wie negativen Sinne. Einerseits hat die kanadische Thrash Metal-Legende mehrere Projekte gleichzeitig in Arbeit. Andererseits ist Frontmann Denis „Snake“ Bélange sehr damit beschäftigt, sich um seine Partnerin zu kümmern, bei der Anfang dieses Jahres Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde. Der Soundtrack und die Geheimwaffe Zuletzt haben Voivod mit dem Quebec Symphony Orchestra an einem Live-Album gearbeitet. Das Resultat namens SYMPHONIQUE, erscheint am 5. Juni. Im Gespräch mit Metal Rules erklärt Drummer Michel „Away“ Langevin, ob und wie ebendieses Album die Arbeit am neuen Studiomaterial beeinflusst hat. „Ich glaube, dass…
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