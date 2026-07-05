Der ehemalige Belphegor Bassist Barth ist im Mai verstorben. Die Band veröffentlichte nun ein Tributvideo auf Facebook.

Der ehemalige Bassist der österreichischen Blackened Death Metal-Band Belphegor, Barth (bürgerlich Bartholomäus Resch), ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Das Tributvideo der Band gibt es unten. Tribut Was vor einem Monat bereits durch das Internet und die lokalen Medien ging, bestätigte nun die Band selbst in einem Facebook-Post. Darunter schrieb Frontmann Helmuth Lehner: "29 Jahre loyaler Brüderschaft - was einen schönen und chaotischen Weg wir gemeinsam gegangen sind. Was eine Tragödie. Du hattest noch immer so viele Visionen für die Zukunft, Herr Goaßbock. Ich bin am Boden zerstört von deinem Tod. Du hinterlässt ein großes Loch, und sogar das…