Anlässlich des Berlin-Stopps ihrer aktuellen Tournee eröffnen System Of A Down einen offiziellen Fan Store in Berlin.

Für Mittwoch, den 8. Juli haben System Of A Down das Olympiastadion ausverkauft. Aus diesem feierlichen Anlass gibt es für die Konzertgänger sowie Fans, die kein Ticket bekommen haben, die Möglichkeit, schon vor der Show exklusives Tournee-Merchandise zu erwerben. Dafür eröffnen System Of A Down einen offiziellen Fanstore in Berlin-Charlottenburg. Dieser befindet sich ab Montag, den 6. Juli bis einschließlich Donnerstag, den 9. Juli in der Bismarckstraße 103. Zum Sortiment des Fan Stores gehören unter anderem T-Shirts, Hoodies, Tracking Jacken Shorts und Football-Trikots aus einer Zusammenarbeit mit der Sportmarke hummel. Außerdem gibt es limitierte Poster und eine limitierte Berlin-exklusive, farbige…