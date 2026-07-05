Jack Osbourne stänkert in einem Video gegen Leute, die ihn wegen seines Besuchs des UFC-Kampfs vorm Weißen Haus kritisiert haben.

Viele Leute haben den UFC-Kampf, den sich US-Präsident Donald Trump zu seinem 80. Geburtstag vor dem Weißen Haus gegönnt hat, sowohl belächelt als auch mit mindestens einem Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen. Total abgefeiert hat das Event dagegen Jack Osbourne, seines Zeichens Sohn von Sharon und Ozzy Osbourne. Der 40-Jährige postete ein paar Fotos von dem Abend, wo er mit seiner Gattin Aree war, auf Instagram, und schrieb in der Bildunterschrift (in Anlehnung an Ultimate Fighting Championship): "Ultimate Date Night." Es war nur Sport Logisch, dass die Medienpersönlichkeit damit einige Kritik auf sich zog. Diese weist Jack Osbourne nun in einem YouTube-Video…