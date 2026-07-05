The Black Dahlia Murder haben 2027 ein besonderes Schmankerl für ihre Fans in Europa parat — und zwar eine Jubiläumstournee zu NOCTURNAL.

Kommendes Jahr haben The Black Dahlia Murder ein Jubiläum zu feiern: So jährt sich das Erscheinen ihres wegweisenden dritten Studioalbums NOCTURNAL zum zwanzigsten Mal. Anlässlich dessen gehen die US-Death-Metaller auf "Two Decades Of Nocturnal"-Tournee durch Europa. Zu Gehör will das Quintett aus Michigan ein "besonderes Set, das stark auf das bahnbrechende Album zurückgreift und zudem Lieblings-Songs der Fan aus dem gesamten Katalog umfasst". Große Vorfreude The Black Dahlia Murder-Frontmann Brian Eschbach kommentiert die Live-Pläne wie folgt: "Wir freuen uns riesig darauf, die Feierlichkeiten zum zwanzigsten Jubiläum von NOCTURNAL anzukündigen, die wir diesen Winter in ganz Europa präsentieren werden. Das Set…