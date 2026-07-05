Mastodon haben die erste Single ihres kommenden Albums veröffentlicht. Es ist der erste Song ohne den verstorbenen Gitarristen Brent Hinds.

Im März 2025 trennten sich die Wege von Mastodon und ihrem Mitbegründer sowie Lead-Gitarristen Brent Hinds. Am 21. August 2025 die Schocknachricht: Der 51-Jährige Hinds kollidierte am Vorabend mit einer SUV-Fahrerin, als er mit seinem Motorrad unterwegs war. Er verstarb noch am Unfallort. Obendrein verlor Schlagzeuger und Co-Sänger Brann Dailor vergangenes Jahr seine Mutter. Geister Diese Geschehnisse verarbeiten Mastodon ihrer aktuellen Single ‘Your Ghost Again’. Laut Dailor handelt die Nummer „davon, wenn man jemanden verliert, der einem nahesteht und mit dem man den größten Teil seines Lebens – oder sein ganzes Leben – verbracht hat.“ Vor allem in der Anfangszeit…