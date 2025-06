Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Feuerschwanz, Evanescence, Vader sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A-Z 'Nothing Is Over' Black Honey Cult 'Take Me Down' Brunhilde 'Running Away' Byzantine 'Floating Chrysanthema' Cryptopsy 'Until There's Nothing Left' Crystal Spiders 'Blue Death' Demonical 'Wolverine Blues' (live) Deserted Fear 'At The End Of Our Reign' Evanescence 'Afterlife' Fallujah 'Labyrinth Of Stone' Feuerschwanz 'Gangnam Style' Galge 'Brosten' Messa 'Fire On The Roof' No Raza 'Imperial Holocaust' Reliquiae 'Frei' Rivers Of Nihil 'Water & Time' Vader 'Unbending'