Evanescence veröffentlichen in Kürze ‘Fight Like A Girl’. Die Nummer ist bereits die dritte dieses Jahr, die Teil eines Soundtracks wird.

Evanescence füttern ihre Fans seit geraumer Zeit mit Häppchen. Ende März ist mit ‘Afterlife’ ein Song zur Animationsserie ‘Devil May Cry’ veröffentlicht worden. Kürzlich ist ‘Hand That Feeds’ als Teil des Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ erschienen, bei dem Sängerin Amy Lee mit Halsey kollaboriert. Nicht nur der Film soll am 6. Juni 2025 Premiere feiern, auch ein weiteres dazugehöriges Lied, das von Evanescence beigesteuert wird, erscheint an diesem Tag. ‘Fight Like A Girl’ ist zudem eine weitere Kollaboration, diesmal mit der Alternative-Künstlerin K.Flay. Laut Amy Lee, habe Filmkomponist Tyler Bates sie eines Tages angerufen und…