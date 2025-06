Within Temptation veröffentlichen Anfang Mai eine Dokumentation über ihren Support für die Ukraine im Kampf gegen Russland.

Within Temptation haben eine neue Dokumentation über ihren Aktivismus für die Ukraine am Start. Der Film mit dem Titel ‘Within Temptation: The Invisible Force’ feiert am 6. Mai 2025 Premiere auf YouTube. Darin zu sehen sind die Band-Gründer Sharon Den Adel und Robert Westerholt, wie sie sich mehr und mehr einbringen — zuerst war es Solidarität aus der Ferne heraus, dann wurden es Taten. Ganz schön feist Um die Ukraine zu unterstützen reiste Within Temptation-Frontfrau Sharon Den Adel sogar nach Kiew, um sich dort mit Fans zu treffen und ein besonderes Konzert mitten in einer Kriegszone zu spielen. Bei ihrem…