Exklusives Video-Feature: Adrian Smith blättert durch den Iron Maiden-Bildband ‘Infinite Dreams’.

Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band. Das ausführliche Interview mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Fotobuch-Kurator Ben Smallwood lest ihr in der Novemberausgabe des METAL HAMMER. Hier könnt ihr uns beim Gespräch mit Adrian Smith direkt über die Schulter gucken! Der Gitarrist staunt über seine Frisur nach dem Einstieg bei Iron Maiden. Bescheiden gibt Adrian Smith zu: „Es war unglaublich, in diese Welt hineingeworfen zu werden. Ich habe mich nie wirklich daran gewöhnt.“…