Avantasia-Chef Tobias Sammet mag zwar Bands, die live eine geile Show bieten, aber zu viel Tamtam soll es bitte auch nicht sein.

Tobias Sammet ist einfach ein Original. Bekannt als Mastermind von Avantasia (und früher von Edguy) scheut sich der Allround-Musiker nicht, seine Meinung kundzutun. In einem aktuellen Interview beim brasilianischen Radiosender 92.5 Kiss FM gab der FC Bayern München-Fan zu Protokoll, dass er den derzeitigen Trend im Metal nicht versteht, bei dem Musikgruppen ein Konzept haben und Masken tragen. Entertainment? Ja, bitte! Zunächst betonte der Avantasia-Boss jedoch, dass er bei Live-Konzerten sehr wohl eine ordentliche Show sehen will. So sei er mit Bands wie Kiss, Queen, Bon Jovi und Def Leppard aufgewachsen. "Das war alles groß, Hochglanz, Pyrotechnik, verrückt — große Haare,…