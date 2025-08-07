Aus einem Zusammentreffen bei den METAL HAMMER AWARDS 2016 wird nun eine Kollaboration von Tom G. Warrior und Rapper Romano.

2015 sorgte Rapper Romano mit seinem Song ‘Metalkutte’ für Aufsehen – besonders in der Metal-Community. Im Interview mit METAL HAMMER erklärte Romano seinerzeit jedoch, dass er lediglich ein Lied über seine „Leidenschaft zum Metal“ machen wollte und meinte: „Dass der Song für Irritationen sorgt, war mir schon klar. Aber ich bin Metal-Fan, was soll ich sagen.“ Im folgenden Jahr war er zu Gast bei den METAL HAMMER AWARDS. Dort traf er auf Thomas Gabriel Fischer, besser bekannt als Tom G. Warrior (Triptykon, Ex-Celtic Frost). In einem Instagram-Post erzählt Warrior die Geschichte selbst: „Das etwas mangelhafte Foto in diesem Beitrag dokumentiert…