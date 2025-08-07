Im Rückblick auf ihre Ausnahmekarriere und vor ihrem Konzert in Hannover erzählen die Scorpions aus ihrer Historie

Das komplette Interview mit den Scorpions findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Das Hallenlicht ist bereits gelöscht, alle Augen sind auf die Bühne gerichtet. Zu sonorem Dröhnen steigt Nebel auf, Scheinwerfer strahlen im Hintergrund. Ein gigantischer Drumriser, der seinem Namen alle Ehre macht, ist zu erkennen. Oberhalb der pagodenartigen Podestkonstruktion thront das Schlagzeug, darunter befindet sich ein mit Jalousien verkleideter, übermanns­hoher Quader. Silhouetten sind durch die Schlitze zu erkennen, während „Scorpions!“-Sprechchöre aus dem Auditorium hallen. Am Ziel der Träume Langsam öffnet…