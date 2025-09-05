Tobias Forge spricht über die schwierige Song-Auswahl für das legendäre Abschiedskonzert von Black Sabbath und Ozzy Osbourne.

Es war ein historischer Moment, als sich das ursprüngliche Black Sabbath-Line-up mit Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward am 5. Juli 2025 ein letztes Mal für das „Back To The Beginning“-Abschiedskonzert in ihrer Heimatstadt Birmingham zusammenfand. Neben vielen anderen bekannten Bands und Musikern wie Metallica, Slayer, Anthrax oder Yungblud ließ sich auch Tobias Forge nicht die Ehre nehmen, seinen Kindheitsidolen mit einem Coversong Tribut zu zollen. Die Auswahl gestaltete sich jedoch offenbar schwieriger als gedacht. Tobias Forges Lieblingssongs waren schon vergeben Als es darum ging, herauszufinden, welchen Song der Ghost-Frontmann singen könnte, waren die meisten ikonischen oder…