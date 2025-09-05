Ozzy Osbourne glänzte nicht nur durch Metal und sein verrücktes Tun, er gab hier und da auch bemerkenswerte Sprüche von sich.

Ozzy Osbourne war eine schillernde Figur in der Musikwelt. Nicht nur wegen seiner unvergänglich-zeitlosen Musik, die er sowohl solo als auch mit Black Sabbath erschaffen hat, sondern auch wegen seines ikonischen Auftretens. Seien es seine Aussetzer, seine Drogeneskapaden oder sein Fernsehspätwerk mit ‘The Osbournes’ — es lohnt sich ein Blick auf die einprägsamsten Zitate des "Prinzen der Dunkelheit". Von all den Dingen, die ich verloren habe, vermisse ich meinen Verstand am meisten. Manchmal habe ich Angst vor Ozzy Osbourne. Aber es hätte schlimmer sein können. Ich hätte Sting sein können. Viagra ist eine tolle Schlafmedizin. Ich nehme Viagra — und…