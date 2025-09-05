Das kommende Album von Dark Angel hat nunmehr ein Veröffentlichungsdatum. Es hat immerhin 34 Jahre auf sich warten lassen.

Seit TIME DOES NOT HEAL (1991) gab es keine neue Musik von Dark Angel – bis dieses Jahr. Im April hat die Thrash-Formation mit ‘Extinction Level Event’ den ersten neuen Song nach 34 Jahren veröffentlicht. Im Juni folgte mit ‘Circular Firing Squad’ Single Nummer zwei, und schon bald soll das gesamte Album folgen. EXTINCTION LEVEL EVENT soll am 5. September via Reversed Records erscheinen. Vorbestellt werden kann das Album bereits auf der Label-Seite. Und es gibt auch eine Collectors Edition. Diese enthält das Album als signierte CD und Vinyl inklusive zwanzigseitigem Booklet und ein T-Shirt. Das Set ist allerdings streng…