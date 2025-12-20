Die Boogie-Rocker ZZ Top beehren nächstes Jahr wieder die deutschen Fans — vier Open Air-Gastspiele im Sommer stehen an.

Auf die Gitarrenkünste von ZZ Top schwören nicht wenige Musikliebhaber. Insofern dürfen sich einige Fans über diese Neuigkeit freuen: Sänger/Gitarrist Billy Gibbons, Schlagzeuger Frank Beard und Bassist Elwood Francis (welcher 2021 die Nachfolge des verstorbenen Dusty Hill übernommen hat) kommen nächstes Jahr auf Tour. Hierzulande dreht die Gruppe vier Mal im Juli 2026 ihre Verstärker auf — und zwar in Hamburg, Friedberg (Hessen), Northeim und Regensburg. Die Sprache des Rock "Die Kultband ZZ Top kehrt nach zwei Jahren für vier Headliner-Open Air-Konzerte nach Deutschland zurück!", heißt es hierzu in der Pressemitteilung. "Die ‚Little Ol’ Band From Texas‘ zählt zu bekanntesten…