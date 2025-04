Wir feiern das 40. Jubiläum des Musikjahrs 1985, das sich als wichtiges Schwellenjahr für den weiteren stetigen Einzug der harten Musik ins Bewusstsein des Mainstreams abzeichnet.

Exodus BONDED BY BLOOD Fanfaren raus und Vorhang auf für den Aufgalopp einer der wichtigsten und einflussreichsten Bands im Thrash Metal-Genre! Letzteres muss erwiesenermaßen nicht immer mit kommerziellem Erfolg einher­gehen, Exodus können davon (im wahrsten Sinne des Wortes) ein Liedchen singen. Zwei Jahre, nachdem sich Kirk Hammett in Richtung Metallica und Weltkarriere verabschiedet hatte, veröffentlichen Exodus ihr Debüt. Na ja, genauer gesagt ist es ein…