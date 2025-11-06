Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bloc Party live in Düsseldorf 14.11.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Bloc Party

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Die Technik! Axl Rose rastet bei Guns N’ Roses-Konzert aus
Axl Rose beim Guns N’ Roses-Auftritt auf dem Glastonbury Festival 2023
Bei einem Gastspiel in Buenos Aires passte Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose etwas nicht, weswegen er ein wenig ausflippte.
[Update 23. Oktober 2025] Was sich zuvor schon andeutete (siehe unten), ist endlich Gewiss: Der gut dokumentierte Live-Ausratser von Axl Rose hat nichts mit dem Spiel von Guns N’ Roses-Schlagzeuger Isaac Carpenter zu tun. Schuld trägt allein: die Technik. Weil die Geschichte und Gerüchte, Axl Rose sei womöglich unzufrieden mit der Performance von Isaac Carpenter gewesen, schnell die Runde machten, sahen sich Guns N’ Roses zu einem offiziellen Statement auf ihrer Facebook-Seite gezwungen. Dort erklären sie: "Während des ersten Songs unseres Konzertes in Buenos Aires, war auf Axls In-Ear-Monitor nur die Percussion zu hören anstatt des gesamten Mixes. Das Problem…
Weiterlesen
Zur Startseite