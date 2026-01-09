Vor Kurzem meldeten sich Metal Church mit neuer Besetzung zurück. Gitarrist Kurdt Vanderhoof erzählt, wie es dazu kam.

Eine ganze Weile war es still um Metal Church. Ende November gab es gute Neuigkeiten für die Fans der amerikanischen Metal-Formation: Metal Church sind in neuer Besetzung zurück. Neben Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt (ebenfalls Gitarrist) komplettieren David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) das Line-up. Neu entfacht David Ellefson hat zudem bekanntlich einen eigenen Podcast, in den er kürzlich Kurdt Vanderhoof eingeladen hatte. Gesprächsthema Nummer eins war natürlich Metal Church. „Nun ja, das war vor ein paar Jahren, direkt nach unserer Australien-Tour. Als wir zurückkamen, ging alles…