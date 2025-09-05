Iron Maiden feiern dieses Jahr 50. Jubiläum. Um diesem Anlass gebührend zu feiern, bekam die Band nun sogar eine eigene Münzprägung.

Zum 50-jährigen Bestehen von Iron Maiden hat die Royal Mint, die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, eine Gedenkmünze enthüllt. Damit folgen Bruce Dickinson und Co. Legenden wie John Lennon, Paul McCartney, Queen oder Elton John. Natürlich ist auf der Münze kein Geringerer als Band-Maskottchen Eddie abgebildet. Daneben sind zahlreiche Details versteckt, die auf die bewegte Laufbahn der Bahn hindeuten. Um die Essenz dessen einzufangen, sollen Iron Maiden an der Gestaltung der Münze mitgewirkt haben. Eddie als Zahlungsmittel Manager Rod Smallwood sagt dazu: „Eddie auf einer offiziellen britischen Münze zu haben, ist die Fortsetzung seiner unglaublichen Reise, seit wir ihn 1980 entdeckt…