Sabaton wollen sich live auf der anstehenden "The Legendary Tour" selbst übertreffen und haben einiges dafür in Planung.

Sabaton haben große Dinge vor auf ihrer "The Legendary Tour", welche am 14. November in Köln startet und in der Folge noch Shows in Berlin, Zürich, München, Wien, Stuttgart, Frankfurt und Hannover in petto hat. Wie Bassist Pär Sundström im Interview mit The Haunted-Gitarrist und Solar Guitars-Chef Ola Englund erörtert, soll es bei der Konzertreise zum neuen Album LEGENDS (VÖ: 17.10. via Better Noise) sogar zwei Bühnen geben. Mehr ist mehr "Wir haben größere Sachen für die anstehende Tournee geplant", gibt der Sabaton-Manager bei Coffee With Ola zu Protokoll. "Und es ist etwas sehr Spezielles, deswegen müssen wir es um das…