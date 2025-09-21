Sevendust haben sich im Haus von Sänger Lajon Witherspoon eingefunden, um am neuen Studioalbum zu werkeln. Die Produktion soll bald starten.

Das letzte Sevendust-Album TRUTH KILLER liegt nunmehr zwei Jahre zurück. Für das Quintett aus Atlanta ist es somit offensichtlich an der Zeit, die Arbeit an einem Nachfolger zu intensivieren. Am besten scheint das auf der Farm von Frontmann Lajon Witherspoon und dessen Gattin Ashley zu funktionieren. Bruderschaft Gitarrist Clint Lowery teilte jüngst ein Foto von sich selbst, Witherspoon, Schlagzeuger Morgan Rose und Gitarrist John Connolly bei Instagram. Einzig Bassist Vincent „Vinnie“ Hornsby fehlt. Begleitet wird der Schnappschuss zunächst mit einem Exkurs in die Vergangenheit, so schreibt Lowery hierzu: „Im November 1994 bin ich Crawlspace (damaliger Name der Band – Anm.d.Aut.)…