Def Leppard gehen 2026 auf Europatournee. Ein paar ausgewählte Termine für den deutschsprachigen Raum sind auch dabei.

Zurzeit touren Def Leppard durch die USA. Doch nächstes Jahr kommen die Hard Rock-Legenden zurück nach Europa. Nach der äußerst erfolgreichen Tour 2023 zusammen mit Mötley Crüe werden Def Leppard diesmal von Extreme begleitet. Insgesamt elf Termine stehen auf der Agenda. Sprich, die Auftritte sind rar gesät. Lediglich zwei Headlinershows sind für den deutschsprachigen Raum geplant. Das große Finale der Europatournee findet beim Wacken Open Air 2026 statt. Brandneu Sänger Joe Elliott erklärt: „Es ist uns sehr wichtig, vor unserem heimischen Publikum und unseren Fans in Europa zu spielen, und wir werden eine brandneue Show mit einigen Überraschungen sowie den…