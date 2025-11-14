Der ehemalige Soulfly- und Ill Niño-Gitarrist Marc Rizzo mischt ab sofort bei Merauder mit. Eine weitere Band in seinem üppigen Portfolio.

Die Anzahl der Bands, in denen Marc Rizzo aktiv war und ist, ist beachtlich. Zu den bekanntesten gehören wohl Soulfly und Ill Niño, mit denen der Gitarrist gleichsam eine bewegte Vergangenheit verbindet. Nach 18 gemeinsamen Jahren erfolgte 2021 die Trennung von Soulfly, die eine kleine Schlammschlacht nach sich zog. Kurz darauf kehrte Rizzo zu Ill Niño zurück, die er 2003 wegen Soulfly verlassen hatte. Seit 2024 ist aber auch hier wieder Schluss. Mit der neuen Besetzung ins neue Jahr Mit sieben anderen Projekten hat der Gitarrist eigentlich genug zu tun. Offenbar nicht, wie jüngst bekannt wurde. Wie die Hardcore-Truppe Merauder…