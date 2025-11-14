Mit ihrem 13. Studioalbum CHAMA kehren Soulfly in ihre ganz eigene Tribal-Welt zurück.

METAL HAMMER: Max, könnte „Back to the primitive" die Überschrift zum neuen Material sein? Max Cavalera: Ja, absolut. Für uns fühlt es sich an wie eine Rückkehr zur Essenz von Soulfly – zur ursprünglichen Energie der Anfangszeit. Gleichzeitig steckt in CHAMA ein moderner, noisiger Twist. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Kapitel ein starkes in der Soulfly-Geschichte werden wird. MH: Das Album erzählt die Geschichte eines Jungen aus den brasilianischen…