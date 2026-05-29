Die Hunnu Rock-Pioniere The Hu kündigen ihr drittes Studioalbum an. Die ersten Single-Auskopplungen gibt es auch schon zu hören.

Seit ihrer Gründung 2016 sind The Hu schnell durchgestartet. Mit ihrem unverkennbaren Sound haben die Mongolen schnell Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sich mittlerweile einen herausragenden Ruf als Liveband erarbeitet. Nun, im zehnten Jahr der Band-Geschichte, kündigt das Quartett sein drittes Album an. Grenzen überwinden HUN soll bereits am 24. Juli via Better Noise Music veröffentlicht werden. ‘Warrior Chant’, ‘The Real You’, ‘The Men’ und taufrisch ‘Lost Soul’ geben erste Eindrücke in das neueste Werk. Bei der aktuellen Single haben The Hu zudem Unterstützung von Johnny Hawkins (Nothing More) erhalten. Diese Version des Songs soll allerdings nur in digitaler Form…