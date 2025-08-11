Linkin Park-Interviews sind aktuell Mangelware. Mike Shinoda und Co. scheinen die Erzählung über ihre Band und die Reunion-Platte FROM ZERO nicht aus der Hand geben zu wollen.

Das komplette Interview mit Linkin Park findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Dieser Text wurde erstmals am 1.12.2024 auf metal-hammer.de veröffentlicht. ‘The Emptiness Machine’ dreht sich auf den ersten Blick – wie so oft bei der Band – um eine einseitige persönliche Beziehung. Doch was, wenn das darin beschriebene ungesunde, toxische Verhältnis nicht zwischen zwei Menschen, sondern zwischen einer Person und etwas anderem besteht? Zum Beispiel einer Organisation? Zum Beispiel Scientology? Der Text passt darauf wie die Faust aufs Auge: „I…