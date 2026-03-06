Im persönlichen Gespräch blickt Megadeth-Gitarrist und Sänger Dave Mustaine auf sein Vermächtnis und seine Karriere zurück.

„Darüber nachzudenken, wie groß die Band hätte werden können, wenn diese Jungs nicht versucht hätten, uns kleinzuhalten – das ist ein Teil des Grunds, warum wir den Bonustrack gemacht haben." Der sagenumwobene Bonustrack von MEGADETH: die Cover-Version vom durch Metallica populär gemachten 'Ride The Lightning'. Nun könnte man den schnellen Schluss ziehen und Dave Mustaine einen reinen Publicity-Stunt unterstellen. Wenn es einer wäre, dann ein erfolgreicher: Andeutungen…