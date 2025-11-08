A Perfect Circle kehren 2026 nach Deutschland zurück. Tour-Daten und Tickets.

Über sieben Jahre seit ihrem letzten Besuch kehren A Perfect Circle im Sommer 2026 nach Europa zurück. Dabei wird die von Maynard James Keenan (Tool) und Billy Howerdel angeführte Band auch drei Headline-Konzerte in Deutschland spielen sowie zusätzlich bei Rock Am Ring/Rock Im Park auftreten. "To our European friends", kommentiert Billy Howerdel. "We miss you. It’s been far too long… like seven years too long. We found a solution." A Perfect Circle haben 2025 ihr 25. Band-Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass haben die zwei wichtigsten Mitglieder der All-Star-Formation, Gitarrist Billy Howerdel und Frontmann Maynard James Keenan, angedeutet, dass es gar…