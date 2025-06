Diese Behemoth-CD ist ein einzigartiges Sammlerstück, nur erhältlich zusammen mit der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025.

[Update 28.04.2025:] Die auf 666 Stück limitierte Jewelcase-Version des Behemoth-Album VNHOLY PSALMS ist bereits ausverkauft. Weiterhin verfügbar ist die Version mit CD in der Kartonstecktasche - am Kiosk mit der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe oder portofrei bestellbar unter www.metal-hammer.de/bememoth. --- [Originalmeldung vom 24.03.2025:] Einzigartiges Behemoth-Album mit exklusivem Song, hier als Limited Edition und nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe. Behemoth gehören zu den unwahrscheinlichsten Metal-Bands unserer Zeit: Mit extremer Düsternis und Härte zwischen Black- und Death Metal erobern die Polen Spitzenplätze auf den Festivals und in den Charts. Der so unverwüstliche wie unangepasste Frontmann Adam „Nergal“ Darski ist längst eine…