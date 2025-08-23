Tony Iommi arbeitet an seinem neuen Soloalbum und hat dafür auch schon einen Sänger gefunden, wie er im Interview erzählt.

Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi erzählte im Interview mit Eddie Trunk, dass er schon einen Sänger für sein nächstes Soloprojekt hat. Das Album ist schon eine Weile in Arbeit, musste aber aufgrund der Vorbereitungen für das "Back To The Beginning"-Konzert pausiert werden, so der Gitarrist. "Ich war gerade dabei, an meinem eigenen Album zu arbeiten, bis das ("Back To The Beginning"-Konzert) hochkam. Dann musste ich natürlich erst mal Halt machen und mich auf Sabbath konzentrieren." Lange rastet Iommi allerdings nicht: "Ich mache nächste Woche weiter damit, was ich mit diesem Album angefangen habe." Nach Lust und Laune Konkrete Pläne, wie es…