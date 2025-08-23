Diese Slipknot-Veröffentlichung war ein Phantom: Gerade erst angekündigt, ist das hochwertige Boxset bereits wieder vom Markt.

Klarer Fall von ‘Bares für Rares’: Slipknot hatten jüngst einen äußerst exquisiten Release angeteasert — und zwar ein in limitierter Stückzahl aufgelegtes Boxset. Sechs Schallplatten umfasst das edle Fabrikat. Der Kostenpunkt lag bei lediglich 249,99 US-Dollar, was für solche Produkte durchaus üblich ist. Der Haken an der Sache: Corey Taylor und Co. hatten davon weltweit nur hundert Einheiten herstellen lassen. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass dieses Sammlerstück wahrscheinlich im Bruchteil einer Sekunde ausverkauft, vergriffen und nicht mehr zu kriegen war. Mit der Veröffentlichung zelebrieren Slipknot die frühe Phase ihrer Band — mit mehr als 40 unveröffentlichten Tracks, exklusivem Material…