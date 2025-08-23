Toggle menu

Bombadil live in Lübeck 25.09.2025

Künstler: Bombadil

Ozzy Osbourne: BBC hatte guten Grund für Doku-Streichung
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Die BBC hat eine äußerst verständliche Erklärung für die spontane Absetzung der Ozzy Osbourne-Dokumentation nachgereicht.
Gestern berichtete METAL HAMMER darüber, dass die BBC eine einstündige, aktuelle Dokumentation über Ozzy Osbourne ad hoc aus dem Programm genommen hat — ohne Angabe von konkreten Gründen. Nun hat sich die britische Sendeanstalt hierzu zu Wort gemeldet. Wie sich herausstellt, hatte die British Broadcasting Corporation einen triftigen Anlass, ‘Ozzy Osbourne: Coming Home’ nicht auszustrahlen. Die Trauer dauert an In der Stellungnahme heißt es: "Unsere Sympathien sind in dieser schwierigen Zeit bei der Osbourne-Familie. Wir respektieren die Wünsche der Familie, noch ein wenig länger zu warten, bevor wir diesen sehr besonderen Film zeigen. Das neue Ausstrahlungsdatum wird in Kürze bestätigt werden."…
