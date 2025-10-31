Volbeat-Schlagzeuger Jon Larsen hält auch heutzutage immer noch große Stücke auf Metallica-Trommler Lars Ulrich.

Jon Larsen von Volbeat sollte in einem aktuellen Interview bei Metal Journal über seine liebsten Drummer aller Zeiten sowie die größten Einflüsse für sein Schlagzeugspiel plaudern. Das hat der 55-Jährige getan — und dabei eine Lanze für den oft gescholtenen Metallica-Trommler Lars Ulrich gebrochen. Demnach hält der Däne den US-Musiker weiterhin für einen fantastischen Drummer. Wichtig für den Thrash "Ich hasse diese Frage, weil es so viele gibt", eröffnet der Volbeat-Schlagzeuger. "Ich muss meinen Hut vor Ringo Starr [von den Beatles — Anm.d.R.] ziehen. Ohne Ringo hätte ich niemals angefangen, die Drums zu spielen. Ich habe die Beatles im Fernsehen…