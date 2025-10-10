Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Die ersten zwölf Bands wurden angekündigt

METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin Datum 14. bis 16. Mai 2026 Veranstaltungsort Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden. Adresse: Columbiadamm 13-21 10965 Berlin Preise & Tickets Blind Bird-Tickets ab 139,- Euro gibt es auf der Website des Festivals. Bands Neu hinzugekommende Bands gefettet. Crippled Black Phoenix Dope Purple Earthless Hermano High Desert Queen King Buffalo Mother’s Cake Pelican Russian Circles The Sword Truckfighters Zerre Running Order Weitere Informationen --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert…