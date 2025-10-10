Steel Panther schmieden derzeit neues musikalisches Material — und zwar im Studio von keinem Geringeren als Dave Grohl.

Die fiktiven Charaktere von Steel Panther müssten Dave Grohl eigentlich dafür feiern, dass er fremdgegangen ist. Insofern passt diese Paarung wunderbar zusammen, denn die humorigen Glam-Metaller haben gemeinsam mit ihrem langjährigen Produzenten Jay Ruston das Aufnahmestudio des Foo Fighters- und Nirvana-Musikers geentert. Im Studio 606 werkelt das Quartett derzeit an neuem Song-Material, wie Drummer Stix Zadinia im Interview mit Rob Chapman zu Protokoll gab. Eile mit Weile Darauf angesprochen, wann die Fans mit neuem Stoff rechnen dürfen, erwiderte der Steel Panther-Schlagzeuger: "Wir haben kein Veröffentlichungsdatum. Wir managen unsere Band, sind die Merchandise-Firma, sind die Plattenfirma. So sind wir vielleicht eine der…