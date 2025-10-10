Amorphis-Bassist Olli-Pekka Laine wird leider nicht bei der anstehenden Europatournee dabei sein. Für Ersatz ist jedoch gesorgt.

Am 10. Oktober startet die „European Blood Dynasty 2025 Tour“, bei der Amorphis mit Arch Enemy, Eluveitie und Gatecreeper unterwegs sind. Einer wird jedoch nicht dabei sein: Amorphis-Tieftöner Olli-Pekka Laine. Via Social Media hat sich der Bassist selbst an die Fan-Gemeinde gewandt und auch gleich seinen Ersatzmann bekanntgegeben. Bedauerlich In seinem Statement schreibt Laine, auch „Oppu“ genannt: „Zu meinem Bedauern muss ich bekanntgeben, dass ich aus zwingenden familiären Gründen Amorphis auf der bevorstehenden Europatournee nicht begleiten werde.“ An seiner statt wird „glücklicherweise und zur Freude aller“ Victor Brandt (Dimmu Borgir, Witchery) einspringen. Bevor sich Laine vorab schon mal für das…