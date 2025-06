Rob Halford erzählt METAL HAMMER von seinem Fehler, nach PAINKILLER (1990) aus Judas Priest auszusteigen.

METAL HAMMER: Hast du während der Aufnahmen zu PAINKILLER mit neuen Gesangstechniken gearbeitet? Rob Halford: Nein, ich habe immer geschätzt, wozu meine Stimme in der Lage ist – zumindest damals, heute ist das auch nicht mehr immer so. Wenn ich im Studio an der Reihe bin, weiß ich zwar, wo ich hinwill, aber benötige auch immer etwas Ermutigung. Ich bin ein extrem selbstkritischer Charakter, der sich gerne…