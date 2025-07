Faster Pussycat-Sänger Taime Downe äußert sich erstmals etwas konkreter zu den Umständen, unter denen seine Verlobte ums Leben kam.

Am 3. März ist Kimberly Burch, die Verlobte von Faster Pussycat-Sänger Taime Downe, während der Metal-Kreuzfahrt „The 80s Cruise“ ums Leben gekommen. Kurz danach sollen Aufnahmen einer Überwachungskamera aufgetaucht sein, die zeigen, wie Burch die Reling des Kreuzfahrtschiffs hochklettert und schließlich in den Tod springt. Downe wurde schnell von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. Therapie to go Seit Mitte April tritt Taime Downe wieder mit Faster Pussycat auf und hat auch schon vereinzelt Interviews gegeben. Jedoch sprach er in keinem davon so offen wie zuletzt mit Eddie Trunk. Dieser fragt den Sänger zunächst nach seinem aktuellen Gemütszustand. „Es ist eine Achterbahnfahrt. Ich…