Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 06/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Metalheads, München, im Februar 2008. Auf der Bühne des Backstage Werks steht einer der hoffnungsvollsten Newcomer der letzten Jahre, nach einer schweißtreibenden Show soeben bereit, zur Zugabe anzusetzen – und wird jäh unterbrochen! Die METAL HAMMER-Redaktion hat sich von hinten angeschlichen und stürmt nun auf die Band zu; Michael Poulsen weiß nicht, wie ihm geschieht, als ihm eine „Album des Jahres“-Trophäe für das Zweitwerk ROCK THE REBEL / METAL THE DEVIL in die Hand gedrückt wird. Was für ein Aufstieg, nur drei Jahre, nachdem Volbeat in unserer Demozone zu den „Helden von Morgen“ gekürt worden waren – und er…