Games, Roboter, Politik und Prominente: Das war der Deutsche Computerspielpreis 2025.

Strahlende Gewinnerinnen und Gewinner, ein begeistertes Publikum und vielfältige Siegertitel: Am Mittwoch, den 14. Mai 2025 wurde der Deutsche Computerspielpreis (DCP) in Berlin verliehen. METAL HAMMER war live dabei. In 15 Kategorien bot sich den Nominierten die Chance, den wichtigsten Preis der deutschen Games-Branche und Preisgelder in Höhe von insgesamt 800.000 Euro zu gewinnen. Als „Bestes Deutsches Spiel” wurde dieses Jahr das Survival-Action-Rollenspiel Enshrouded vom Studio Keen Games gekürt. Auch in der Kategorie „Beste Innovation und Technologie“ konnten die Frankfurter die Auszeichnung mit nach Hause nehmen. „Studio des Jahres“ darf sich 2025 Megagon Industries aus Berlin nennen. Mit dem besten…