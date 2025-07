Am Nachmittag des heutigen 7. Mai setzt es einen brandneuen Track aus dem Hause der Byron Bay-Helden Parkway Drive. Hier könnt ihr ihn hören.

Parkway Drive-Fans aufgepasst: Die Australier haben einen neuen Track am Start. Doch damit nicht genug: Das gute Stück heißt ‘Sacred’ und wurde am 7. Mai 2025 veröffentlicht. Das zugehörige Musikvideo feierte um dieses Tages 15.00 Uhr Premiere. Hier unten im Artikel könnt ihr das Stück hören und sehen! Es könnte der erste Vorbote vom neuen, mittlerweile achten Studioalbum der Metalcore-Formation sein, oder als Hymne für die kommende Tournee im Herbst (präsentiert von METAL HAMMER - Dates siehe unten) dienen. Abwarten und reinhören Die Anhänger von Parkway Drive zeigen sich in den Kommentarspalten der Sozialen Medien auf der einen Seite gespannt,…