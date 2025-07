Seit 2023 ist Gitarrist Brian Tatler bei Saxon. Seine einstige Band, Diamond Head, scheint er nicht sonderlich zu vermissen.

Für den 11. Juli 2025 ist mit LIVE AND ELECTRIC ein Live-Album aus dem Hause Diamond Head angekündigt. Darüber hinaus haben die Metal-Legenden erst mal nichts geplant, wie Gitarrist Brian Tatler gegenüber Metal Journal jüngst verriet. Im März 2023 trat er die Nachfolge von Gründungsgitarrist Paul Quinn bei den ebenso legenedären Saxon an und fühlt sich dort offenbar pudelwohl. Prioritäten „Im Moment ist das Live-Album das Wichtigste. Es erscheint am 11. Juli über Silver Lining. Und wer weiß, was danach kommt? Wir haben keine Pläne, ein neues Album aufzunehmen. Und es stehen auch keine Termine an“, erklärt Tatler. Das sei…