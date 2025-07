Pentagram-Frontmann Bobby Liebling kann neuerdings kaum noch unerkannt irgendwo hingehen. Grund dafür ist jedoch nicht seine Musik.

Pentagram-Frontmann Bobby Liebling erlangte kürzlich zusätzliche Berühmtheit, nachdem ein TikTok-Video viral ging. Im Video ist Liebling bei einer Liveshow zusehen und es macht den Anschein, als ob der Sänger nicht ganz bei sich ist. Nun sei an dieser Stelle gesagt, dass dem Sänger gerne mal die Gesichtszüge entgleisen, wenn er auf der Bühne performt – irgendwie gehört das zur Show. Ein viraler Hit In einem Interview mit Altars Of Metal erklärt Liebling nun, der virale Ruhm habe der Band nicht viel gebracht, da die geplanten Tourdaten bereits ausverkauft waren. Etwas hat sich jedoch sehr wohl geändert: Konnte Bobby Liebling bislang…