Gleich zwei Dokumentationen über den verstorbenen Ozzy Osbourne sollen demnächst ausgestrahlt werden. Zu einer davon gibt es erste Bilder.

Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli 2025, nur einige Tage nach seinem groß zelebrierten Bühnenabschied in Birmingham. Knapp einen Monat nach seinem Tod wollte die BBC eine Dokumentation über den „Prince Of Darkness“ ausstrahlen, entschied sich dann jedoch kurzfristig um. In der offiziellen Stellungnahme hieß es: „Wir respektieren die Wünsche der Familie, noch ein wenig länger zu warten, bevor wir diesen sehr besonderen Film zeigen. Das neue Ausstrahlungsdatum wird in Kürze bestätigt werden.“ Verzögerungen Ursprünglich als Serie unter dem Titel ‘Home To Roost’ für 2022 konzipiert, entwickelte sich das Projekt schnell weiter, als sich Ozzys Gesundheitszustand verschlechterte. Eigentlich sollte der…