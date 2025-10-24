Zum Tod von Tomas „Tompa“ Lindberg von At The Gates: Historisches Göteborg-Special aus METAL HAMMER 12/2014

Anlässlich des Todes von Tomas „Tompa“ Lindberg (At The Gates) veröffentlichen wir das Göteborg-Special aus METAL HAMMER 12/2014 hier in Auszügen. Wir begleiten Tomas Lindberg durch seine Heimatstadt. Tomas Lindberg verstarb am 16.9.2025. Dem Tod auf der Spur: Göteborg-Special aus METAL HAMMER 12/2014 AT THE GATES gelten nicht umsonst bis heute als Speerspitze des berühmt-berüchtigten Göteborg-Stils, der dem Death Metal ordentliche Melodien beigebracht hat. Berühmt ob der Vielzahl an tollen Bands, die Schwedens zweitgrößte Stadt hervorgebracht hat, berüchtigt für die weltweiten Klone, die selten mit Qualität punkten können. Zum neuen At The Gates-Album AT WAR WITH REALITY haben wir TOMAS „TOMPA“…