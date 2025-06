Linkin Park hauen nach ‘Up From The Bottom’ ihr neues Stück ‘Unshatter’ raus — hört hier rein! Außerdem gibt es Neuigkeiten in Sachen ‘Fortnite’.

[Update vom 25.4.2025:] Nach ‘Up From The Bottom’ (siehe unten) veröffentlichen Linkin Park mit ‘Unshatter’ einen weiteren neuen Song. Es ist der nächste unveröffentlichte Song aus der Deluxe Edition ihres Albums FROM ZERO, die am 16. Mai erscheint. "‘Unshatter’ war einer der ersten Tracks, die wir während der Aufnahmen zu FROM ZERO geschrieben haben“, erklärt Mike Shinoda. „Emilys kraftvoller Gesang in der Bridge war einer der Momente, die uns gezeigt haben, was wir gemeinsam erreichen können.“ FROM ZERO (DELUXE EDITION) enthält drei brandneue Linkin Park-Songs, und eine erweiterte physische Ausgabe wird fünf zusätzliche Live-Tracks enthalten. Die Tracklist der FROM ZERO…